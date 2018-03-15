Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Британский министр обороны посоветовал России "отойти и заткнуться"
Отравление Скрипаля

Британский министр обороны посоветовал России "отойти и заткнуться"

Британский министр обороны посоветовал России "отойти и заткнуться"
Гэвин Уильямсон / Фото: flickr.com/photos/nato

Гэвин Уильямсон считает, что Москва и Лондон пребывают в состоянии "прохладной войны"

15.03.18 1324
500

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Москве лучше "отойти и заткнуться" вместо того, чтобы думать над ответными мерами после высылки российских дипломатов из Соединенного королевства. Об этом сообщает Sky News.

"Что мы сделаем - посмотрим, как Россия ответит на предпринятые нами меры. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться", - отметил он.

Гэвин Уильямсон на вопрос о том, вернулись ли отношения между Великобританией и Россией к напряжению, существовавшему до 1990 года, Уильямсон озвучил перспективу вступления Запада в новую холодную войну с Москвой.

Он добавил, что в последнее время отношения между Россией и Британией значительно "похолодали".

"Отношения нельзя назвать хорошими, не так ли? Россия, с моей точки зрения, приняла осознанное политическое решение… Часто говорят, что мы находимся в состоянии "прохладной" войны. Я бы сказал, что сейчас стало крайне, крайне прохладно", - подчеркнул он.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.   

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.  

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

В России все обвинения традиционно опровергают. При этом советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, заявил, что Россия является единственной страной в мире, способной производить и применять "Новичок".

14 марта Тереза Мэй заявила о прекращении двусторонних контактов Великобритании с Россией на высоком уровне. Лондон объявил 23 российских дипломата персонами нон-грата и отозвал приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Счастье по-путински: российский Кабмин задумался о повышении пенсионного возрастаРоссия предпримет ответные меры на высылку своих дипломатов из БританииВ Якутии неожиданно выпал "золотой дождь"
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 39777
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 8835
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14931
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 14073
  5. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 3520
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16306
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 30472
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 52801
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 10921
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4202
  1. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 26615 / 27953
  2. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 17112 / 18222
  3. Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали 14408 / 16020
  4. На Землю обрушится мощная магнитная буря 11508 / 13367
  5. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 6169 / 6713
  6. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 4400 / 39777
  7. Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой 4174 / 4358
  8. На Солнце нет пятен уже 37 дней, - исследование 3435 / 4593
  9. В Украине монетизируют льготы на проезд 3236 / 3351
  10. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 3225 / 3520
  1. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 40 / 27953
  2. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 38 / 18222
  3. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 35 / 39777
  4. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 31 / 6713
  5. На Землю обрушится мощная магнитная буря 30 / 13367
  6. Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой 18 / 4358
  7. Эталон интеллекта и оптимизма. 10 жизнеутверждающих цитат Стивена Хокинга 16 / 903
  8. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 16 / 14073
  9. Саакашвили подал жалобу в ЕСПЧ 15 / 3420
  10. Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали 14 / 16020
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.