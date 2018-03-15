Британский министр обороны посоветовал России "отойти и заткнуться"

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Москве лучше "отойти и заткнуться" вместо того, чтобы думать над ответными мерами после высылки российских дипломатов из Соединенного королевства. Об этом сообщает Sky News.

"Что мы сделаем - посмотрим, как Россия ответит на предпринятые нами меры. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться", - отметил он.

Гэвин Уильямсон на вопрос о том, вернулись ли отношения между Великобританией и Россией к напряжению, существовавшему до 1990 года, Уильямсон озвучил перспективу вступления Запада в новую холодную войну с Москвой.

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Он добавил, что в последнее время отношения между Россией и Британией значительно "похолодали".

"Отношения нельзя назвать хорошими, не так ли? Россия, с моей точки зрения, приняла осознанное политическое решение… Часто говорят, что мы находимся в состоянии "прохладной" войны. Я бы сказал, что сейчас стало крайне, крайне прохладно", - подчеркнул он.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

В России все обвинения традиционно опровергают. При этом советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, заявил, что Россия является единственной страной в мире, способной производить и применять "Новичок".

14 марта Тереза Мэй заявила о прекращении двусторонних контактов Великобритании с Россией на высоком уровне. Лондон объявил 23 российских дипломата персонами нон-грата и отозвал приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.