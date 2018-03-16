Евросоюз не признает выборы президента РФ в Крыму

Евросоюз не признает выборов президента РФ на территории аннексированного Крыма.
Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которое цитируют европейские СМИ.
"Европейский союз по-прежнему привержен политике непризнания, в том числе, посредством ограничительных мер…и не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове", - сказано в заявлении.
Спустя четыре года после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Евросоюз твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины, отмечает Могерини.
Отметим, выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года – день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России". Ожидается, что президент РФ Владимир Путин проголосует в аннексированном Крыму.
Напомним, Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах России.