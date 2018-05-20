США и Китай сошлись во мнении по поводу торговой войны

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что США и Китай согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами.
Таковы итоги переговоров между Китаем и США, сообщает Интерфакс со ссылкой на Чэннел ньюс Эйша.
"Обе стороны достигли консенсуса, они не будут вести торговую войну и прекратят увеличивать торговые тарифы против друг друга", - говорит вице-премьер.
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Напомним, представители США и Китая, включая Лю Хэ, 17 и 18 мая провели в Вашингтоне еще один раунд переговоров, посвященных вопросам торговли. В итоге Китай согласился предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США.
Ранее Фокус сообщал, что санкции США остановили производство китайских смартфонов.