США и Китай сошлись во мнении по поводу торговой войны

Страны сделают все возможное, чтобы предотвратить кризис

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что США и Китай согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами.

Таковы итоги переговоров между Китаем и США, сообщает Интерфакс со ссылкой на Чэннел ньюс Эйша.

"Обе стороны достигли консенсуса, они не будут вести торговую войну и прекратят увеличивать торговые тарифы против друг друга", - говорит вице-премьер.

Напомним, представители США и Китая, включая Лю Хэ, 17 и 18 мая провели в Вашингтоне еще один раунд переговоров, посвященных вопросам торговли. В итоге Китай согласился предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США.

Ранее Фокус сообщал, что санкции США остановили производство китайских смартфонов.