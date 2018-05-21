Во Франции в городе Марсель люди в масках устроили стрельбу из автоматов Калашникова, сообщает " Дождь " со ссылкой на французские СМИ.

Инцидент произошел около 17:00 по местному времени у культурного центра La Busserine. Нападавшие вышли из трех машин и открыли огонь по группе молодых людей.

Пока известно об одном раненом, которого госпитализировали.

Вооруженные люди также напали на полицейских, которые прибыли на место происшествия, услышав стрельбу. Один мужчина получил легкое ранение от удара по голове. Его состояние не вызывает опасений.

Marseille shooting: Hooded men open fire with Kalashnikovs - The men opened fire on a group of young people not far from the cultural space known as ‘La Busserine’, local media Corse-Matin reports. pic.twitter.com/WdaVs5v71F — fabian ciobanu (@fabritio22222) 21 травня 2018 р.

Напомним, 21 мая в Киеве около 05:40 возле станции метро "Гидропарк" произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

Отмечается, что конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и несколько раз выстрелил.