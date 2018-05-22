На Землю надвигаются мощные магнитные бури

Чтобы облегчить их влияние на организм, нужно отказаться от алкоголя и тяжелой пищи

Жители Земли 1 и 2 июня будут ощущать влияние магнитных бурь.



Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.



Так, слабая магнитная буря достигнет Земли 1 июня. А уже на следующий день, 2-го числа, она станет сильнее.

На протяжении последующих трех дней (3, 4 и 5-го июня) будут ощутимы магнитные колебания. В эти дни нужно быть максимально внимательными к своему здоровью, ведь магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость.

tesis.lebedev.ru

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, нужно отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, пить больше воды, избегать тяжелых физических нагрузок и пораньше ложиться спать.