Для получения британской визы Абрамович должен объяснить, откуда у него деньги

Это правило распространяется на всех просителей визы инвестора

Чтобы получить британскую визу, российский олигарх Роман Абрамович в числе других состоятельных россиян должен объяснить источники происхождения своего состояния.

Об этом пишет The Telegraph, передает Лига Новости.

Нововведение не такое уж новое. Правила получения визы инвестора, на которую и претендует Абрамович, изменились в 2015 году. Поскольку предыдущая виза Абрамовича действовала 40 месяцев, ужесточение коснулось его только теперь. Напомним, виза российского миллионера закончилась три недели назад.

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью сейчас изучает источники доходов и других россиян, претендующих на визу инвестора.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уже говорил о возможном введении Лондоном более жестких санкций против состоятельных россиян, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Фокус сообщал, что Роману Абрамовичу не продлили британскую визу после покушения на Скрипаля. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила о начале проверки сотен виз, выданных состоятельным гражданам России.