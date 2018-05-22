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Главная » Мир » Для получения британской визы Абрамович должен объяснить, откуда у него деньги

Для получения британской визы Абрамович должен объяснить, откуда у него деньги

Для получения британской визы Абрамович должен объяснить, откуда у него деньги
Фото: Давыдов.Индекс

Это правило распространяется на всех просителей визы инвестора

22.05.18 116
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Чтобы получить британскую визу, российский олигарх Роман Абрамович в числе других состоятельных россиян должен объяснить источники происхождения своего состояния.

Об этом пишет The Telegraph, передает Лига Новости.

Нововведение не такое уж новое. Правила получения визы инвестора, на которую и претендует Абрамович, изменились в 2015 году. Поскольку предыдущая виза Абрамовича действовала 40 месяцев, ужесточение коснулось его только теперь. Напомним, виза российского миллионера закончилась три недели назад. 

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью  сейчас изучает источники доходов и других россиян, претендующих на визу инвестора.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уже говорил о возможном введении Лондоном более жестких санкций против состоятельных россиян, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Ранее Фокус сообщал, что Роману Абрамовичу не продлили британскую визу после покушения на Скрипаля. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила о начале проверки сотен виз, выданных состоятельным гражданам России. 

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