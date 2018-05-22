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SpaceX запустит семь спутников за раз
Фото: twitter.com/SpaceX

SpaceX запустит семь спутников за раз

Запуск состоится с космодрома в Калифорнии

22.05.18 90
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Компания SpaceX планирует сегодня, 22 мая, за один старт ракеты-носителя Falcon 9 запустить семь спутников.

Об этом сообщает NASA.

Запуск Falcon 9 запланирован на 21:47 по киевскому времени. На орбиту Земли будут отправлены пять коммуникационных спутников Iridium NEXT и два американо-немецких аппарата GRACE-FO.

Запуск состоится с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Если по каким-либо причинам запуск будет сорван, спутники попробуют запустить завтра, 23 мая.

Спутники GRACE-FO продолжат исследования, начатые в 2002 году. Аппараты, которые после ряда маневров будут следовать по одной орбите на расстоянии 220 км друг от друга, будут вести наблюдения за изменениями ледников, уровнем воды под поверхностью Земли, а также в реках, озерах и морях на ее поверхности. Они пробудут на орбите 5 лет. 

Напомним, SpaceX за минуту до старта отложила запуск ракеты. Пуск ракеты-носителя Falcon-9 на мысе Канаверал во Флориде был перенесен из-за автоматически сработавшей отмены. 

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