SpaceX запустит семь спутников за раз

Компания SpaceX планирует сегодня, 22 мая, за один старт ракеты-носителя Falcon 9 запустить семь спутников.

Об этом сообщает NASA.

Запуск Falcon 9 запланирован на 21:47 по киевскому времени. На орбиту Земли будут отправлены пять коммуникационных спутников Iridium NEXT и два американо-немецких аппарата GRACE-FO.

Запуск состоится с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Если по каким-либо причинам запуск будет сорван, спутники попробуют запустить завтра, 23 мая.

Спутники GRACE-FO продолжат исследования, начатые в 2002 году. Аппараты, которые после ряда маневров будут следовать по одной орбите на расстоянии 220 км друг от друга, будут вести наблюдения за изменениями ледников, уровнем воды под поверхностью Земли, а также в реках, озерах и морях на ее поверхности. Они пробудут на орбите 5 лет.

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Напомним, SpaceX за минуту до старта отложила запуск ракеты. Пуск ракеты-носителя Falcon-9 на мысе Канаверал во Флориде был перенесен из-за автоматически сработавшей отмены.