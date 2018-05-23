Жертв нет, но несколько пассажиров получили травмы

В аэропорту Тонконтин в столице Гондураса Тегусигальпе при посадке разбился частный реактивный самолет. На борту находились граждане США. Не менее пяти человек получили травмы, но никто не погиб.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на La Prensa.

Самолет, прибывший из города Остин в штате Техас, выкатился за пределы полосы и распался на части. Возгорания топлива удалось избежать. Пострадавшие были доставлены в больницу. Точное количество пассажиров на борту не называется.

По предварительной версии, к происшествию могла привести ошибка пилотов.

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Напомним, на Кубе разбился пассажирский самолет. На борту находились 104 пассажира и экипаж.