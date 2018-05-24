В РФ хотят в третий раз подрят отправить Юлию Самойлову на "Евровидение"

В России предлагают в третий раз подряд отправить певицу Юлию Самойлову представлять страну на "Евровидении" в Израиле в 2019 году.



Соответствующая петиция была размещена на сайте Change.org.



"Юлия, вы - наша гордость! Мы, народ России, отправляем вас на "Евровидение-2019" в Израиль! Просим оказать поддержку в инициативе Первый канал и лично президента России Владимира Владимировича Путина!", - отмечено в петиции автором Виктором Быковым.

Он также предположил, что, судя по высказываниям Юлии Самойловой, она не против попробовать себя на конкурсе еще раз.



Отмечается, что петицию уже поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.



"Каждый человек может оступиться, но это не значит, что его за это нужно откровенно гнобить. Юля хочет получить еще один шанс, уже ранее заявляла об этом, а как известно "Бог троицу любит". Поэтому я нисколько не удивлен появлению такой петиции и тоже ее поддерживаю", - цитирует слова Манукяна издание dni.ru.

Отметим, что на "Евровидение-2018" Самойлова не прошла даже в финал.