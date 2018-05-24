Facebook придумал, как защитить пользователей от "порнографии мести"

Социальная сеть Facebook намерена просить пользователей загружать на ее серверы свои эротические фотографии с тем, чтобы обеспечить их надежное хранение. Об этом сообщает Independent. Компания будет сканировать уже загруженные изображения, чтобы удостовериться, что они не могут быть опубликованы на сайт третьими лицами.

С помощью специальной технологии фотографии, которые уже занесены пользователями, не смогут быть загружены для общего обозрения еще раз другими людьми. Для этого будет использован цифровой отпечаток пальца.

Целью этого этого парадоксального нововведения является попытка положить конец практике так называемой "порнографии мести", когда пикантные фотографии публикуются в сети, чтобы отомстить человеку, изображенному на них. Поэтому Facebook просит своих пользователей хранить на его серверах обнаженные фото, которые могут им нанести ущерб.

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Однако технология еще не проработана до конца, и неизвестно, сколько времени обнаженные фотографии будут сохраняться на серверах Facebook. Также пока неизвестно, как на нее отреагируют пользователи.