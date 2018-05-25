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Главная » Мир » Путин пообещал не быть президентом более двух сроков подряд

Путин пообещал не быть президентом более двух сроков подряд

Путин пообещал не быть президентом более двух сроков подряд
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Четвертый президентский срок Путина истекает в 2024 году

25.05.18 421
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Президент России Владимир Путин заявил о намерении не нарушать конституцию РФ и не занимать президентский пост более двух сроков подряд, сообщает "Интерфакс".

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь конституции РФ. В Конституции ясно прописано - не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд - не более двух сроков подряд", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, действительно ли он уйдет со своего поста по завершении нынешнего президентского срока.

Как пишет Reuters, четвертый президентский срок Путина, который начался три недели назад, истекает в 2024 году.

"Не исключено, что российский президент может воспользоваться уже испытанным им рецептом и уступить на один шестилетний период кому-то контролированному из своего окружения", - говорится в материале.

Напомним, Владимир Путин впервые занял пост президента Российской Федерации в 1999 году, когда Борис Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы государства в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку.

Впервые Путин был избран президентом в 2000 году. Затем переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах.

В 2008 году на посту президента России его сменил нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев.

Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с 4 до 6 лет.

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