Путин пообещал не быть президентом более двух сроков подряд

Четвертый президентский срок Путина истекает в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил о намерении не нарушать конституцию РФ и не занимать президентский пост более двух сроков подряд, сообщает "Интерфакс".

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь конституции РФ. В Конституции ясно прописано - не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд - не более двух сроков подряд", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, действительно ли он уйдет со своего поста по завершении нынешнего президентского срока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кремле призвали россиян верить только Путину

Как пишет Reuters, четвертый президентский срок Путина, который начался три недели назад, истекает в 2024 году.

"Не исключено, что российский президент может воспользоваться уже испытанным им рецептом и уступить на один шестилетний период кому-то контролированному из своего окружения", - говорится в материале.

Напомним, Владимир Путин впервые занял пост президента Российской Федерации в 1999 году, когда Борис Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы государства в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку.

Впервые Путин был избран президентом в 2000 году. Затем переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах.

В 2008 году на посту президента России его сменил нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев.

Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с 4 до 6 лет.