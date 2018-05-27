РФ, как и СССР в свое время, может пасть под гнетом экономических санкций

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россию можно уничтожить так, как в свое время СССР, а именно - без единого выстрела.

Для этого необходимо усилить санкции в отношении РФ.

Такое заявление Тука озвучил 26 мая в эфире телеканала NewsOne.

"Я полагаюсь на повышение давления на Россию, ужесточение санкций против России, на разрушение экономики России. Более решительных действий в этом направлении. У нас у всех с вами есть замечательный пример из собственной жизни. Существовала крупнейшая империя к мире (СССР, – ред.), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела", – напомнил Георгий Тука.

Замминистра акцентировал на том, что Советский Союз был разрушен именно "тем самым санкционным способом".

Напомним, буквально на днях президент Украины Петр Порошенко подписал указ №126/2018 от 14 мая "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Таким образом президент ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

В Евросоюзе планируют в конце июня рассмотреть вопрос о продлении еще на полгода санкции против России.

Кроме того, президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить план введения дополнительных санкций в отношении России. Это связано с с предполагаемым нарушением со стороны Кремля Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Россия, в свою очередь, окончательно определилась с санкциями против США и Европы.