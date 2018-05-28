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Главная » Мир » Биологи научились управлять агрессией, воздействуя на мозг

Биологи научились управлять агрессией, воздействуя на мозг

Биологи научились управлять агрессией, воздействуя на мозг
Фото: allWomens

Агрессивное поведение можно подавлять или усиливать

28.05.18 65
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Шведские биологи обнаружили у мышей малоизученную группу нейронов, повышенная активность которых может быть связана с агрессией.

Результаты исследования они опубликовали в журнале Nature Neuroscience. Биолог Кристиан Бробергер и его коллеги с помощью методов оптогенетики подавляли работу этих нейронов у грызунов, и таким образом получилось контролировать агрессивное поведение.

Группа нейронов находится в гипоталамусе, в одном из десятков его ядер. Премамиллярное ядро расположено в задней части гипоталамуса и, как считается, вовлечено в реализацию агрессивно-оборонительных реакций.

Если, к примеру, поместить в клетку нового самца, ее обитатели начнут проявлять агрессию, а нейроны премамиллярного ядра гипоталамуса покажут повышенную активность. Но если ее искусственно подавить, мыши будут вести себя спокойно.

Ученые также вывели ГМ-животных, у которых работу этих нейронов можно было контролировать импульсами лазера. Это позволило буквально управлять мышами, искусственно подавляя уже готовую выплеснуться агрессию или запуская ее в ситуациях, когда обычно грызуны ее не проявляют. Таким образом, ученые смогли выстраивать среди мышей новую социальную иерархию, совсем не такую, какой бы она была, проявляй животные свои природные качества. 

Напомним, группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе под руководством Юньфэна Лу успешно испытала на мышах лекарство, которое устраняет симптомы похмелья. 

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