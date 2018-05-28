Биологи научились управлять агрессией, воздействуя на мозг

Шведские биологи обнаружили у мышей малоизученную группу нейронов, повышенная активность которых может быть связана с агрессией.
Результаты исследования они опубликовали в журнале Nature Neuroscience. Биолог Кристиан Бробергер и его коллеги с помощью методов оптогенетики подавляли работу этих нейронов у грызунов, и таким образом получилось контролировать агрессивное поведение.
Группа нейронов находится в гипоталамусе, в одном из десятков его ядер. Премамиллярное ядро расположено в задней части гипоталамуса и, как считается, вовлечено в реализацию агрессивно-оборонительных реакций.
Если, к примеру, поместить в клетку нового самца, ее обитатели начнут проявлять агрессию, а нейроны премамиллярного ядра гипоталамуса покажут повышенную активность. Но если ее искусственно подавить, мыши будут вести себя спокойно.
Ученые также вывели ГМ-животных, у которых работу этих нейронов можно было контролировать импульсами лазера. Это позволило буквально управлять мышами, искусственно подавляя уже готовую выплеснуться агрессию или запуская ее в ситуациях, когда обычно грызуны ее не проявляют. Таким образом, ученые смогли выстраивать среди мышей новую социальную иерархию, совсем не такую, какой бы она была, проявляй животные свои природные качества.
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Напомним, группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе под руководством Юньфэна Лу успешно испытала на мышах лекарство, которое устраняет симптомы похмелья.