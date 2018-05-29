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Главная » Мир » Премьер-министр Польши назвал Северный поток-2 ядовитой таблеткой для Европы

Премьер-министр Польши назвал Северный поток-2 ядовитой таблеткой для Европы

Премьер-министр Польши назвал Северный поток-2 ядовитой таблеткой для Европы
Матеуш Моравецкий / Фото: flickr.com/photos/premierrp

Польское правительство является противником этого проекта

29.05.18 355
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" является оружием гибридной войны, которое Москва хочет использовать для подрыва европейской энергетической безопасности и солидарности Европейского Союза  и НАТО.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве 28 мая он сказал, что "Северный поток-2 - это ядовитая таблетка для европейской безопасности, которая может иметь масштабные последствия".

Ранее на собрании польский президент Анджей Дуда также предупредил о намерениях России.

"С сожалением говорю, что Москва никогда не соглашалась с распадом Советского Союза. Нашествие на Грузию (в 2008 - ред.) и незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине иллюстрирует реальные намерения России", - сказал Дуда.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.  

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

22 мая бывший сотрудник Пентагона и советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" несет в себе военные и разведывательные риски в Балтийском море.

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