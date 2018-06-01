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Главная » Мир » В Польше под угрозой сбор урожая клубники из-за украинцев

В Польше под угрозой сбор урожая клубники из-за украинцев

В Польше под угрозой сбор урожая клубники из-за украинцев
Фото: Polsha24.com

Нашим соотечественникам стали чаще отказывать в рабочих визах

01.06.18 443
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В Польше из-за нехватки заробитчан с Украины около 40% клубники может остаться несобранной на поле. Об этом заявил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, передает Польское радио.

Он добавил, что под угрозой не только сбор урожай клубники, но также вишни и малины. Причина – в изменениях в административно-правовых нормах, из-за которых многие украинцы не могут получить визы для роботы в Польше.

"Работники из Украины очень долго ждут визы, но на основе биометрических паспортов их не пускают в Польшу, поскольку по данным Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", - отметил Гайовничек.

Напомним, более трех четвертей украинских заробитчан в Польше трудятся физически. При этом лишь 1% украинцев в Польше работает на руководящих должностях. Об этом свидетельствуют данные опроса "Работа в Польше: мнения работников", проведенного Социологической группой "Рейтинг". 

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