В Польше под угрозой сбор урожая клубники из-за украинцев

В Польше из-за нехватки заробитчан с Украины около 40% клубники может остаться несобранной на поле. Об этом заявил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, передает Польское радио.

Он добавил, что под угрозой не только сбор урожай клубники, но также вишни и малины. Причина – в изменениях в административно-правовых нормах, из-за которых многие украинцы не могут получить визы для роботы в Польше.

"Работники из Украины очень долго ждут визы, но на основе биометрических паспортов их не пускают в Польшу, поскольку по данным Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", - отметил Гайовничек.

Напомним, более трех четвертей украинских заробитчан в Польше трудятся физически. При этом лишь 1% украинцев в Польше работает на руководящих должностях. Об этом свидетельствуют данные опроса "Работа в Польше: мнения работников", проведенного Социологической группой "Рейтинг".