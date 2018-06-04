В Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго 25 человек погибли, несколько сотен получили ранения.
Об этом сообщает BBC.
Вулкан, находящийся в 40 километрах к юго-западу от столицы страны, выбрасывает пепел на высоту до 10 километров.
Лава от Фуэго разрушила несколько близлежащих деревень.
Кроме того, из-за вулканического пепла был закрыт столичный аэропорт.
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По данным властей, в общей сложности от последствий извержения вулкана, начавшегося 3 июня, пострадали около 1,7 миллиона человек.
Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил, что рассматривает вопрос о введении чрезвычайного положения в ряде регионов страны.
Напомним, 16 мая Геологическая служба США (USGS) объявила о "красном" уровне опасности из-за извержения вулкана Килауэа на Гавайях.
Также СМИ сообщили о первом человеке, который серьезно пострадал от стихии. Раскаленная лава забрызгала местного жителя, который вышел на балкон. Его сразу госпитализировали.
На Большом острове уже зафиксировали 22 вулканические трещины.
Потоки лавы, которые извергает вулкан Килауэа, перекрыли два больших пути выезда из местных поселений. Власти направили в пораженные зоны бульдозеры, чтобы расчистить дороги.
На острове открылись 22 новые вулканические трещины, а накануне Килауэа изверг столб дыма высотой до 3 тысяч метров, а позже до 9 тыс. метров. Это осложнило воздушную навигацию.