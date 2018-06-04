Появилось видео с нательной камеры полицейского, который избил американку на пляже

Полиция в Нью-Джерси опубликовала видео с нательной камеры полицейского, где виден офицер, который дрался с женщиной на пляже и бил ее по голове во время ареста.

Как сообщает The Hill, 20-летняя Эмили Вайнман была на пляже со своим 18-месячным ребенком и бойфрендом.

Нательная камера показывает, что офицеры просят Вайнман пройти тест на алкотестере после того, как ее увидели с алкогольным напитком.

Затем полиция говорит о запрете на хранение алкоголя на пляже, однако Вайнман отказывается сотрудничать.

На записи видно, как она уходит от офицера, когда он просит назвать ее фамилию.

Офицеры начинают приближаться к ней во время попытки ареста, и Вайнман, похоже, протягивает руку и толкает офицера, затем камера отключается.

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Когда камера снова заработала, видно, что офицер находится верхом на Вайнман, положив руку ей на шею. Затем он неоднократно бьет ее по голове. Этот момент запечатлела другая женщина на камеру своего мобильного телефона.

Когда ей надели наручники, Вайнман, похоже, плюнула на одного из офицеров.

Позже офицеры объяснили свою версию событий.

"Она ударила его ногой. И тогда я ударил ее пару раз", — сказал один из офицеров.

Вайнман теперь обвиняется по двум пунктам нападения при отягчающих обстоятельствах на полицейского.

Ее адвокат опубликовал заявление, в котором, в частности, говорилось: "Эти видеоролики показывают, что офицеры слишком остро реагировали на ситуацию, в которой не было элементов насилия или необходимости взять под стражу".

Напомним, корреспондент Фокуса протестировала работу украинской полиции.