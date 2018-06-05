Француз отправился в рекордный заплыв: за полгода планирует пересечь Тихий океан

Французский пловец Бен Лекомт решил установить мировой рекорд и стать первым человеком, который переплывет Тихий океан. Сегодня он начал свое путешествие из Японии. Об этом пишет ВВС.

51-летний пловец планирует преодолеть 9 тыс. км до западного побережья США за шесть месяцев. Каждый день он будет плыть по восемь часов. Ожидается, что в пути он столкнется с такими опасностям, как акулы, бури, рои медуз и чрезвычайно низкие температуры воды.

Лекомт своим путешествием надеется повысить осведомленность общественности об изменениях климата. В путешествии его будет сопровождать группа ученых. Они изучат пластиковый мусор, эффект от экстремальных упражнений на сердце и изучат, как ядерная катастрофа Фукусимы повлияла на океан.

В 1998 году француз уже переплыл Атлантический океан, но тогда его достижение не было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса из-за невозможности подтверждения. После спортсмен заявил, что больше никогда не решится на подобное, но со временем передумал.

Ранее польский 26-летний пловец Себастьян Карась первым в истории переплыл Балтийское море. Он преодолел почти 100 км с пляжа польского города Колобжег до датского острова Борнхольм за 28 часов и 30 минут.