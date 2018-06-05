Премьер Италии выступил за пересмотр санкций против России

Он также подтвердил намерение Италии оставаться союзником США и сохранять членство в НАТО

В Италии премьер-министр Джузеппе Конте выступил за пересмотр системы европейских санкций против России.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информагентство ANSA.

"Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России", - сказал Конте, выступая в итальянском сенате.

Конте также подтвердил намерение Италии оставаться союзником США и сохранять членство в НАТО.

"Мы намерены подтвердить уверенную принадлежность нашей страны к Североатлантическому альянсу, сохраняя США в качестве привилегированного союзника", - добавил он.

Во вторник в сенате Италии пройдет голосование о доверии новому правительству, которое принесло присягу на прошлой неделе.

Затем по этому вопросу проголосует палата депутатов Италии.

Напомним, в Австрии вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе выступил за отмену санкций против России.