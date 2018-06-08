Хуг рассказал об интенсивных боях под Горловкой

За прошедшие сутки в районе села Пивденное (Чигири) под Горловкой, которое недавно заняли наши военные, активизировались боевые действия. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

"Вчера вместе с моими коллегами из СММ ОБСЕ я посетил поселок Чигири, что относится к Пивденному. Конечно, некоторые лица были решительно настроены не позволить нам увидеть, что происходит там. Как только мы попали в поселок, прогремели два отдельных выстрела, а за ними - очередь огня из стрелкового оружия, менее чем в 100 м от моих коллег. Мы также услышали крики о том, что нам не нужно продвигаться дальше. Это все произошло, несмотря на то, что были предоставлены соответствующие гарантии безопасности для патрулирования в этом районе", - сообщил Хуг.

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По его словам, в окрестностях села ведутся интенсивные боевые действия, из-за чего местный жители вынуждены покидать свои дома.

"В Чигирях присутствуют Вооруженные силы Украины, мы их видели. В районе велись интенсивные боевые действия - об этом свидетельствуют многочисленные, полностью разрушенные дома, которые сгорели. Гражданские оставляют свое поселение, потому что его постепенно занимают военные - поэтому растет уровень насилия. Когда мы посещали поселок в феврале, по нашим подсчетам, там проживало 150 человек, сейчас - только 20", - рассказал Хуг.

Напомним, в средине мая наши военные заняли село Пивденное (Чигири) в окрестностях оккупированной Горловки. После этого за населенные пункт начались интенсивные боевые действия.