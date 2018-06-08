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Главная » Мир » Российские самолеты атаковали деревню в Сирии, погибли 38 человек

Российские самолеты атаковали деревню в Сирии, погибли 38 человек

Российские самолеты атаковали деревню в Сирии, погибли 38 человек
Фото: shemirankhabar.ir

Число погибших может возрасти

08.06.18 307
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В Сирии в результате воздушного налета российской военной авиации на северо-запад страны погибли 38 человек, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

По данным организации, число погибших может возрасти, поскольку несколько раненых находятся в критическом состоянии.

За совершенный накануне вечером авианалет на населенный пункт Сардана в провинции Идлиб несут ответственность российские ВКС.

Глава наблюдательного совета Рами Абдель Рахман заявил о "бойне". 

В свою очередь неправительственная сирийская организация "Белые каски"  сообщила о том, что авиаудар был нацелен на рынок неподалеку от мечети.

Отмечается, что провинция Идлиб является одной из последних регионов Сирии, находящихся под контролем повстанцев.

Напомним, газета The New York Times узнала подробности боя, который произошел 7 февраля 2018 года в сирийском Дейр-эз-Зоре между военными США и отрядами сирийской армии и российских наемников из ЧВК "Вагнера".

По данным газеты, атака на позиции курдов и сирийских повстанцев рядом с нефтеперерабатывающим заводом Коноко началась около 22.30. Они были атакованы одновременно огнем из танков, артиллерии и минометов.

В результате 4-часового боя погибли от 200 до 300 солдат, напавших на контролируемый  американцами завод. Среди американцев, которых было около 40 человек, потерь не зафиксировано.

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