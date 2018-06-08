Российская пенсионерка решила завещать Трампу свою квартиру с долгами

Красноярская пенсионерка из-за конфликта с управляющей компанией решила завещать свою квартиру американскому президенту Дональду Трампу. Якобы из-за этого теперь в ее отношения с коммунальщиками вмешивается ФСБ.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание "Проспект Мира".

58-летняя жительница Красноярска заявила, что из-за низкой пенсии и высоких тарифов ЖКХ ей перестало хватать денег на еду, и она была вынуждена взять кредиты. Тогда женщина решила "наказать государство". "Пусть за каждой смертью нашей приезжает юрист Дональда Трампа и судится с нашими чиновниками", — пояснила она.

Женщина добавила, что намерена подговорить еще 20 других пожилых знакомых, чтобы те также оформили свои квартиры в наследство американскому лидеру.

В итоге, по словам женщины, ФСБ инициировала проверку компании, но долг за ЖКХ, на который она жаловалась, лишь увеличился.

"Ну, немножко взбучку дали ей какую-то и успокоились. А нам еще 12 тысяч насчитали. И еще насчитают. Что делать-то?" — сказала она.

По словам пенсионерки, она намерена дойти до самого Трампа, чтобы решить свои проблемы.

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Ранее Фокус сообщал, что примерно каждый шестой пожилой человек в мире испытывает ту или иную форму плохого обращения – этот показатель превышает ранее оцениваемое и прогнозируемое с учетом старения населения число.