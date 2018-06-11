Самый громадный айсберг айсберг на Земле полностью растает

Громадный айсберг, который когда-либо отрывался от шельфового ледника Антарктиды, вскоре полностью исчезнет.
Об этом сообщает NASA в понедельник, 11 июня.
Невероятных размеров глыба льда, которая по площади изначально была больше Ямайки, оторвалась от ледового шельфа в 2000 году. Сначала айсберг проплыл часть пути вокруг Антарктиды, а затем в 2016 году направился в южные воды Атлантики. Айсберг под названием B-15, преодолел более 6 600 миль (10 000 километров) и сейчас приближается к экватору.
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Глыба льда постепенно раскалывается на мелкие куски, большинство из которых уже растаяли. В центре айсберга уже виден большой разлом.
Ранее ученые выяснили, что разлом в антарктическом леднике Ларсена увеличивается все быстрее.