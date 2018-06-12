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Главная » Мир » Видео Опубликован полный текст исторического соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном
<span class="label red">Видео</span> Опубликован полный текст исторического соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном
Фото с сайта Настоящее время
Историческая встреча Дональда и Кима

Видео Опубликован полный текст исторического соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном

По итогам встречи президент США дал пресс-конференцию

12.06.18 146
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Главы США и КНДР в Сингапуре подписали совместный "всеобъемлющий документ".

Как сообщает Настоящее время, согласно нему, лидер Ким Чен Ын подтвердил намерение обеспечить "полную денуклеаризацию" Корейского полуострова и "долгий и прочный мир", а президент США – "гарантии безопасности" Северной Корее. 

В документе ничего не говорится о сроках его выполнения, а также о соблюдении прав человека на Корейском полуострове. 

Публикуем полный текст документа:

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Председатель Государственного совета Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын провели первый, исторический саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года.

Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын провели всесторонний, углубленный и искренний обмен мнениями по вопросам установления новых отношений США и КНДР, а также с построением прочного и крепкого мира на Корейском полуострове. Президент Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности, председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и последовательную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Будучи убежденными, что установление новых отношений между США и КНДР будет способствовать делу мира и процветания на Корейском полуострове и во всем мире, и признавая, что взаимное доверие может помочь денуклеаризации Корейского полуострова, президент Трамп и председатель Ким Чен Ын заявляют следующее:

1. США и КНДР обязуются установить новые отношения между странами в соответствии с пожеланиями народов двух стран о мире и процветании.

2. Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия для построения стабильного режима мира на Корейском полуострове.

3. Подтверждая Пханмунджомскую декларацию 27 апреля 2018 года, КНДР обязуется работать на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова.

4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются работать вместе над возвращением останков военнопленных и пропавших без вести, а также обязуются репатриировать уже идентифицированные останки.

Признав, что саммит США-КНДР – первый в истории – был эпохальным событием, имеющим большое значение и преодолевающим десятилетия напряженности и военных действий между двумя странами и открытием нового будущего, президент Трамп и председатель Ким Чен Ын обязуются оперативно и в полной мере выполнять положения этого совместного заявления.

Соединенные Штаты и КНДР обязуются провести последующие переговоры под руководством госсекретаря США Майка Помпео и соответствующего высокопоставленного должностного лица КНДР в кратчайшие сроки для имплементации результатов саммита США-КНДР.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНДР Ким Чен Ын подтвердили приверженность сотрудничеству для развития новых отношений между США и КНДР и содействия миру, процветанию и безопасности Корейского полуострова и всего мира".

Подробности о содержании документа Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции

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