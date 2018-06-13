Актер, мол, слишком часто получал по голове от настоящих боксеров

Президент США Дональд Трамп оскорбил актера Роберта Де Ниро, заявив что у него "очень низкий IQ".

Об этом Трамп написал в своем twitter.

"Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах слишком много получал по голове от настоящих боксеров", - написал Трамп.

Отметим, такая реакция президента США стала ответом на выступление Роберта Де Ниро на церемонии вручения премии Тони. в котором он буквально послал Дональда Трампа.

Напомним, дочь американского посла в Москве Эбби Хантсман извинилась за то, что в эфире телеканала FoxNews назвала президента США Дональда Трампа диктатором.