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Главная » Мир » Фото Камеры с евроремонтом: Навальный рассказал, как в Москве полиция подготовилась к Чемпионату мира
Чемпионат мира по футболу в России

Фото Камеры с евроремонтом: Навальный рассказал, как в Москве полиция подготовилась к Чемпионату мира

<span class="label red">Фото</span> Камеры с евроремонтом: Навальный рассказал, как в Москве полиция подготовилась к Чемпионату мира
Алексей Навальный / Фото: vladnews.ru

Арестантов кормят шашлыком и поют безалкогольным пивом  

14.06.18 93
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Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста из-за акции "Он нам не царь". Об этом он сообщил в своем Instagram.

Политик рассказал, как поменялся спецприемников, в котором он отбывал наказание, в преддверии Чемпионата мира по футболу.

"Видимо власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом. Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решетки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи", - написал он.

По словам Навального, арестованных кормить стали лучше, чем в ресторане. В спецприемнике даже появился официант, роль которого выполняет курсант из школы милиции. Для питания предоставляется два варианта блюд на выбор.

"Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой. Суп: харчо или борш с пампушкой. Основное блюдо: плов или шашлык. Причем можно шашлых из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное!", - описал Навальный вчерашний обед.

Из-за незнания сотрудниками английского языка в спецприемник направили стажерок - студентокиз Иняза им. Мориса Терезы.

"Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит, дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды", - добавил Навальный.

 

Всем привет. Я снова с вами после 30-суточной командировки. Ужасно рад быть на свободе. Не буду хвастаться сколько книг я прочитал - много, расскажу лучше как подготовили спецприёмник к ЧМ по футболу. Это ужасно интересно. Видимо власти не исключают, что придётся арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом. Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решётки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи. Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть - курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолёте, можно выбрать один из двух вариантов. Вот так выглядел вчерашний обед, яспециально записал: Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой. Суп: харчо или борш с пампушкой. Основное блюдо: плов или шашлык. Причём можно шашлых из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное! Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажёрок - студентки из Иняза им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства. Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды. Предвосхищая ваши комментарии на тему "хочу под арест", хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После Чемпионата Мира золотая карета превратится в тыкву.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. 

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