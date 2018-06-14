Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста из-за акции "Он нам не царь". Об этом он сообщил в своем Instagram.

Политик рассказал, как поменялся спецприемников, в котором он отбывал наказание, в преддверии Чемпионата мира по футболу.

"Видимо власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом. Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решетки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи", - написал он.

По словам Навального, арестованных кормить стали лучше, чем в ресторане. В спецприемнике даже появился официант, роль которого выполняет курсант из школы милиции. Для питания предоставляется два варианта блюд на выбор.

"Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой. Суп: харчо или борш с пампушкой. Основное блюдо: плов или шашлык. Причем можно шашлых из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное!", - описал Навальный вчерашний обед.

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Из-за незнания сотрудниками английского языка в спецприемник направили стажерок - студентокиз Иняза им. Мориса Терезы.

"Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит, дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды", - добавил Навальный.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.