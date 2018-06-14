Украина заняла почетное второе место в списке "недругов" россиян, - опрос

Почти половина россиян (49%) считают Украину страной, которая наиболее недружественно, враждебно относится в РФ. При этом за год свое отношение к нашей стране улучшили 1% россиян. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Левада-центра.

В рейтинге "недругов" Украину обогнали только США (78% респондентов). При этом в прошлом году "врагом" США считали 69% россиян. Далее идут Великобритания (38%), Латвия (26%) и Польша (24%).

Главным другом России большинство россиян (49% опрошенных) считают Белоруссию. В "пятерку" наиболее дружественных стран, по данным опроса, также вошли Китай (40% респондентов), Казахстан (32%), Сирия (21%) и Индия (19%).

Опрос был проведен 24 – 30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Напомним, в России в апреле 2018 года Левада-центр провел социологический опрос населения относительно занятий, которые могут доставлять удовольствие. Лидируют: просмотр телевизора и деньги.