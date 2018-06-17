Главу МВД Великобритании ограбили на лондонском вокзале

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид рассказал, как его ограбили на улице на выходе из лондонского вокзала.

Об этом он рассказал в интервью The Sun, передает Lenta.ru.

"Это произошло мгновенно. Я вышел из вокзала Юстон и взял мой телефон, чтобы вызвать такси. Он был абсолютно новым. Все закончилось до того, как я понял, что произошло. Они просто подъехали, схватили его и скрылись", — сказал министр.

По словам Джавида, он беспокоится о безопасности своих детей в Лондоне. Глава МВД выступает за запрет на продажу ножей в интернете, за проведение профилактических бесед с молодежью и за усиление борьбы с торговцами наркотиками.

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Напомним, Саджид Джавид был назначен на должность главы МВД Великобритании 30 апреля 2018 года. Он стал первым представителем национальных меньшинств страны на этом посту.