Китай снизил инвестиции в США на 92%

За пять месяцев денежный поток сократился до 1,8 млрд долларов

В январе-мае этого года Китай сократил инвестиции в США на 92% - до 1,8 млрд долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные консалтинговой и исследовательской фирмы Rhodium Group.

С учетом продажи активов китайских компаний в США за этот период можно говорить об оттоке китайского капитала на сумму в $7,8 млрд.

"Возросшая напряженность в отношениях Китая и США, а также стремление Пекина ограничить вывод капитала из КНР и снизить долговую нагрузку компаний и организаций отрицательно сказались на инвестициях", - говорится в материале.

По данным Rhodium, этот процесс начался еще во второй половине 2017 года, в результате чего объем сделок с участием китайских компаний в США сократился в прошлом году до $29 млрд с $46 млрд в 2016 году.

При этом число незавершенных и обсуждаемых сделок с участием китайских инвесторов также уменьшилось.

Если ранее практически каждая такая сделка заключалась на несколько сотен миллионов долларов и более, то в этом году средняя сумма составляет всего $46 млн.

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары. Предполагается, что пошлины затронут товары на сумму 50 млрд долларов.

На следующий день Министерство финансов Китая объявило о введении 25% пошлины на 659 товаров из США.