Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВистыОщадбанк
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВистыОщадбанк
Главная » Мир » Видео В Калифорнии умерла самая знаменитая горилла в мире

Видео В Калифорнии умерла самая знаменитая горилла в мире

<span class="label red">Видео</span> В Калифорнии умерла самая знаменитая горилла в мире
Коко с котенком / Фото: mirror.co.uk

Коко могла показывать тысячу слов на языке жестов

21.06.18 473
200

В среду, 20 июня, в зоопарке Сан-Франциско (Калифорния, США) в возрасте 46 лет умерла одна из самых известных горилл в мире — Коко. Она освоила язык жестов и могла полноценно общаться с людьми. О ее смерти 21 июня сообщил "Фонд Гориллы" Стэнфордского университета в Twitter.

"Фонд продолжит с уважением нести наследие Коко и продвигать нашу миссию вместе с другими проектами, в том числе по сохранению убежища для обезьян на острове Мауи", - говорится в заявлении организации.

Коко родилась в 1971 году в зоопарке Сан-Франциско. В 1976 году доктор Франсис Паттерсон выкупила ее у зоопарка. В рамках программы "Фонд Гориллы" она начала обучать обезьяну языку жестов.

В общей сумме Коко могла показывать около 1000 слов на языке жестов и понимала до 2000 английских слов. Благодаря своим способностям она стала знаменитостью мирового масштаба. Она дважды появлялась на обложке журнала National Geographic. Пообщаться с ней приезжали многие знаменитости. Так, актер Робин Уильямс смог развеселить Коко после смерти ее друга, гориллы Майкла, а бас-гитарист группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари дал ей поиграть на своей гитаре.

Ученые заявили, что IQ Коко составляет 95, что соответствует норме обычного человека.

Горилла также известна тем, что воспитывала котят. Детей у нее не было, и она жестами показывала ученым, что хотела бы завести малыша. После чего ученые сделали ей подарок и подарили котят. Коко горевала, когда кто-то из ее питомцев погибал.

Ранее в зоопарке в Австралии умер старейший суматранский орангутан из известных в мире. 

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Дома у американцев живет почти вдвое больше тигров, чем во всей дикой природеНемецкая полиция спасла ежей от похмельяВ Австралии усыпили старейшегего орангутана в мире
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3401
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57586
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4920
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10395
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 20917
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10620
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16381
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17521
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10466
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7782
  1. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 3244 / 3441
  2. В Украине резко изменится погода, - ГСЧС 2842 / 3051
  3. Идущие порознь. Чем Порошенко ответит Тимошенко 2665 / 3627
  4. Суд пересмотрит решение об аресте Савченко 2527 / 2745
  5. Насте Рыбке в Таиланде грозит 20 лет тюрьмы, - следствие завершено 2324 / 2349
  6. В Москве выбежавший на футбольное поле во время матча украинец оштрафован 2147 / 2144
  7. В Украину не пустили двух российских артистов 1930 / 2121
  8. Комитет Верховной Рады поддержал переименование двух областей 1847 / 2081
  9. По рукам и ногам. Сможет ли комиссия по аудиту обуздать руководство НАБУ накануне выборов 1571 / 1523
  10. Российский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" 1561 / 1754
  1. Российский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" 11 / 1754
  2. Без аналогов и конкурентов: мультимедийная платформа Оn-Ріng — площадка интерактива с публичными людьми 8 / 108
  3. Гроза над Азовом. Сможет ли Украина дипломатическим путем выйти из назревающего кризиса 8 / 3820
  4. Идущие порознь. Чем Порошенко ответит Тимошенко 7 / 3627
  5. По рукам и ногам. Сможет ли комиссия по аудиту обуздать руководство НАБУ накануне выборов 5 / 1523
  6. Три бокала пива в неделю немного уменьшают риск заболевания раком, - ученые 5 / 1211
  7. Комитет Верховной Рады поддержал переименование двух областей 4 / 2081
  8. В Украину идет холодный атмосферный фронт с дождями, - Гидрометцентр 4 / 1597
  9. Фокус №21 (576) 4 / 48
  10. Французы готовы вложить миллиард евро в электростанцию в Чернобыле 3 / 272
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.