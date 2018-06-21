В среду, 20 июня, в зоопарке Сан-Франциско (Калифорния, США) в возрасте 46 лет умерла одна из самых известных горилл в мире — Коко. Она освоила язык жестов и могла полноценно общаться с людьми. О ее смерти 21 июня сообщил "Фонд Гориллы" Стэнфордского университета в Twitter.

"Фонд продолжит с уважением нести наследие Коко и продвигать нашу миссию вместе с другими проектами, в том числе по сохранению убежища для обезьян на острове Мауи", - говорится в заявлении организации.

Коко родилась в 1971 году в зоопарке Сан-Франциско. В 1976 году доктор Франсис Паттерсон выкупила ее у зоопарка. В рамках программы "Фонд Гориллы" она начала обучать обезьяну языку жестов.

В общей сумме Коко могла показывать около 1000 слов на языке жестов и понимала до 2000 английских слов. Благодаря своим способностям она стала знаменитостью мирового масштаба. Она дважды появлялась на обложке журнала National Geographic. Пообщаться с ней приезжали многие знаменитости. Так, актер Робин Уильямс смог развеселить Коко после смерти ее друга, гориллы Майкла, а бас-гитарист группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари дал ей поиграть на своей гитаре.

Ученые заявили, что IQ Коко составляет 95, что соответствует норме обычного человека.

Горилла также известна тем, что воспитывала котят. Детей у нее не было, и она жестами показывала ученым, что хотела бы завести малыша. После чего ученые сделали ей подарок и подарили котят. Коко горевала, когда кто-то из ее питомцев погибал.

Ранее в зоопарке в Австралии умер старейший суматранский орангутан из известных в мире.