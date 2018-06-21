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Главная » Мир » Правительственные войска наступают в Сирии, население массово бежит

Правительственные войска наступают в Сирии, население массово бежит

Правительственные войска наступают в Сирии, население массово бежит
Разрушения в Сирии / Фото : justiceinconflict.org

За последние два дня порядка 12,5 тысяч гражданского населения бежали из городов

21.06.18 60
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Правительственные войска режима сирийского президента Башара Асада начали наступление на подконтрольные повстанцам районы на юго-западе Сирии.

Как сообщает Reuters, это повлекло массовое бегство местного гражданского населения.

По данным правозащитников, за последние два дня порядка 12,5 тысяч гражданского населения бежали из городов Бусра аль-Харири и соседних районов провинции Дераа.

"Это наступление проправительственных войск может привести к дальнейшей эскалации войны в Сирии, которая длится уже 7 лет. Ранее силы Асада отвоевали часть области у повстанцев с помощью российской авиации и поддерживаемых Ираном боевиков. Асад неоднократно обещал вернуть "каждый дюйм" пограничных с Иорданией и Израилем частей Сирии, в частности оккупированных Израилем Голанских высот", - говорится в материале.

Напомним, газета The New York Times узнала подробности боя, который произошел 7 февраля 2018 года в сирийском Дейр-эз-Зоре между военными США и отрядами сирийской армии и российских наемников из ЧВК "Вагнера".

По данным газеты, атака на позиции курдов и сирийских повстанцев рядом с нефтеперерабатывающим заводом Коноко началась около 22.30. Они были атакованы одновременно огнем из танков, артиллерии и минометов.

В результате 4-часового боя погибли от 200 до 300 солдат, напавших на контролируемый  американцами завод. Среди американцев, которых было около 40 человек, потерь не зафиксировано.

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