Голландским тюрьмам не хватает заключенных

Тюрьмы Нидерландов пустуют.

По данным национального бюро статистики Нидерландов, в 2017 году пустовала треть мест в тюрьмах страны – 5,1 тысячи коек из 13,5 тысяч.

С 1980-х годов уровень преступности в Нидерландах постоянно снижается, и в 2017 году он составил 49 случаев на тысячу человек.

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В связи с этим содержание тюрем становится обузой для национального бюджета. В 2013 году в Нидерландах закрыли сразу 19 мест лишения свободы. Это привело к недовольству и протестам среди работников тюрем.

Чтобы сохранить часть их рабочих мест, правительство даже стало "импортировать" заключенных из Норвегии и Бельгии, но все равно заключенных в Нидерландах становится все меньше. Недавно правительство решило закрыть еще четыре тюрьмы.

Напомним, Макрон придумал, как решить проблему переполненных тюрем.