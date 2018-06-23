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Голландским тюрьмам не хватает заключенных

Голландским тюрьмам не хватает заключенных
Голландская тюрьма / Фото: LoveOpium

Уровень преступности в стране резко упал

23.06.18 214
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Тюрьмы Нидерландов пустуют.

По данным национального бюро статистики Нидерландов, в 2017 году пустовала треть мест в тюрьмах страны – 5,1 тысячи коек из 13,5 тысяч.

С 1980-х годов уровень преступности в Нидерландах постоянно снижается, и в 2017 году он составил 49 случаев на тысячу человек.

В связи с этим содержание тюрем становится обузой для национального бюджета. В 2013 году в Нидерландах закрыли сразу 19 мест лишения свободы. Это привело к недовольству и протестам среди работников тюрем.

Чтобы сохранить часть их рабочих мест, правительство даже стало "импортировать" заключенных из Норвегии и Бельгии, но все равно заключенных в Нидерландах становится все меньше. Недавно правительство решило закрыть еще четыре тюрьмы.

Напомним, Макрон придумал, как решить проблему переполненных тюрем.

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