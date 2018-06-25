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Фото Появлялись отовсюду: британская полиция в доме пожилой пары обнаружила 82 чихуахуа

<span class="label red">Фото</span> Появлялись отовсюду: британская полиция в доме пожилой пары обнаружила 82 чихуахуа

Собаки жили в ужасных условиях

25.06.18 71
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Британские полицейские в доме пожилой пары в Бирмингеме обнаружили 82 чихуахуа, которые содержались в ужасных условиях. Об этом сообщает Daily Mail.

Собак заметили случайно. Полицейские проверяли обстоятельства смерти женщины, которая заразилась инфекцией возле дома и умерла в больнице. Прибыв в ее дом, правоохранители были ошеломлены. Собаки были буквально повсюду. Они жили даже в бытовой технике.  

"Когда я приехал в дом, я нашел 82 собаки внутри. Они буквально начали появляться отовсюду. Мы переместили стиральную машину и увидели, что на нас смотрят шесть лиц. Это невероятно, где они могли спрятаться", - рассказал инспектор Общества защиты животных от жестокого обращения Херчи Боул.

При это животные жили в ужасных условиях. У них была грязная шерсть, ожоги и блохи. По словам полицейских, казалось, что в доме произошло землетрясение.

Позже выяснилось, что пожилая пара сначала завела двух чихуахуа, но за четыре года они произвели на свет еще 80 собак. Большинству из них зоозащитники нашли новых хозяев, оставив прежнему владельцу только четырех чихуахуа.

Напомним, самой уродливой собакой в мире в этом году признана девятилетняя сука английского бульдога по кличке Жа Жа.

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