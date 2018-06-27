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Фото В Британии археологи откопали "руку бога"

<span class="label red">Фото</span> В Британии археологи откопали "руку бога"
Фото: Vindolanda Trust

Артефакт принесли в дар богам за победу над племенами древней Шотландии  

27.06.18 1395
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Британские археологи обнаружили возле руин древнеримского вала Адриана бронзовую "руку бога", которая, вероятно, была принесена в качества дара богам за победу над племенами, населявшими Шотландию в древности. Об этом пишет Independent.

Артефакт нашли в болотистой местности, прилегающей к римскому форту Виндоланд. Он, скорее всего, была связана с культом Юпитера Долифена (сирийской версией древнеримского верховного бога), который особо почитался в среде военных. Его бронзовая рука часто использовалась для благословения или освящения его последователей во время религиозных ритуалов.

Археологи считают, что она была оставлена в небольшом болоте во время празднования завершения строительства храма. При этом сам храм был размещен в центре римского форта. Это единственный подобный случай, известный на данный момент историкам.

Храм Юпитера Долифена был построен сразу после успешного завершения военной кампании 209-210 годов против племен древней Шотландии под руководством императора Семптимия Севера. Никаких достоверных данных о жертвах с обеих сторон во время кампании не сохранилось, но по мнению историков она была чрезвычайно жестокой.

"Открытие бронзовой руки Юпитера Долифена, захороненной в качестве благодарственного дара, демонстрирует, насколько серьезным был конфликт и как обрадовались римские солдаты, когда он закончился", - сообщил руководитель раскопок доктор Эндрю Бирли.

Фото: Vindolanda Trust

Ранее в археологи нашли в Италии второе в истории свидетельство о распятии.

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