Дуда одобрил изменения в скандальный закон об Институте нацпамяти

Ранее отмену уголовного наказание за заявления о причастности поляков к преступлениям нацистов поддержал Сейм

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о внесении поправки в закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Поправка отменяет пункт, предусматривающий наказание в виде тюремного заключения за заявления о польском соучастии в преступлениях нацистов во время Второй мировой войны.

Ранее за отмену скандальной нормы проголосовал польский Сейм. Соответствующую поправку парламент попросил поддержать премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам главы его канцелярии Михала Дворчика, она отвлекает внимание от цели закона, призванного "защитить историческую правду и доброе имя поляков".

Напомним, в марте в Польше вступила в силу обновленная версия закона об Институте национальной памяти: она предусматривала до трех лет тюрьмы за публичные заявления о причастности поляков к преступлениям, которые во время Второй мировой войны на территории Польши совершили нацисты. Против поправок в закон выступили Израиль, Украина и США.