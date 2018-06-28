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Фото Археологи нашли одни из первых пивных кубков в Ираке

<span class="label red">Фото</span> Археологи нашли одни из первых пивных кубков в Ираке

Возраст артефактов - около 3 500 лет

28.06.18 170
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Население древней Месопотамии (современный Ирак) около 3500 лет назад использовали кубки для питья пива. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на The Journal of Archaeological Science.

Археологи нашли следы ячменного пива в многочисленных питьевых сосудах на территории поселения времен бронзового века Хани Маси на северо-востоке Ирака.

Пиво было одним из основных напитков древней Месопотамии и важным компонентом ритуалов и пиршеств. Традиционно ученые полагали, что пиво тогда пили из больших банок с использованием длинных соломинок. Однако новое исследование показывает, что к 1400 году до н. э. пиво уже пили из индивидуальных чашек и кубков, которые по своему объему были немного меньше современных бокалов.

"Наши результаты представляют собой значительный шаг вперед в изучении древнего пивоварения и потребления пива на Ближнем Востоке", - рассказала старший преподаватель археологии в Университете Глазго доктор Клаудиа Глатц.

Раскопки Хани Маси

Ранее в археологи в ходе раскопок поселения на юге Швеции обнаружили свидетельства весьма масштабного производства пива. Находка датируется примерно 400-600 годами нашей эры.

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