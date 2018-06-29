Трамп предложил Макрону вывести Францию из Евросоюза, - СМИ

Президент США Дональд Трамп предлагал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону выгодную торговую сделку взамен выхода Франции из состава Евросоюза.



Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что это произошло во время визита Макрона в США в конце апреля: в ходе частной беседы двух президентов, когда они обсуждали вопросы торговли. В какой-то момент американский лидер спросил французского коллегу: "Почему бы вам не покинуть ЕС?" Взамен Трамп предложил Макрону двустороннюю торговую сделку на более выгодных условиях, чем с ЕС в целом. Белый дом отказался комментировать данную информацию, не отрицая ее.

Напомним, с 1 июня США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% для всех стран, которые поставляют эту продукцию в США. В ответ страны ЕС договорились установить пошлины в 25% на американские товары общим объемом 2,8 млрд евро.



