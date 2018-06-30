Трамп ответил на вопрос, будет ли признавать Крым "российским"

Президент США Дональд Трамп не исключил признания аннексированного Крыма "российским регионом", передает The Globe and Mail.
На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: "Посмотрим".
Кроме того, по словам Трампа, он "не видит проблем в хороших отношениях с Россией".
Напомним, ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Трамп якобы считает Крым российским, потому что все жители там говорят по-русски. Об этом он якобы заявил в ходе частной беседы с лидерами саммита G7 в Канаде.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что президент США Дональд Трамп не считает Крым российским.
Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что политика Вашингтона в отношении Крыма остается неизменной.