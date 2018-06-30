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Трамп ответил на вопрос, будет ли признавать Крым "российским"

Трамп ответил на вопрос, будет ли признавать Крым "российским"
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

По словам президент США, он "не видит проблем в хороших отношениях с Россией"

30.06.18 228
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Президент США Дональд Трамп не исключил признания аннексированного Крыма "российским регионом", передает The Globe and Mail.

На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: "Посмотрим".

Кроме того, по словам Трампа, он "не видит проблем в хороших отношениях с Россией".

Напомним, ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Трамп якобы считает Крым российским, потому что все жители там говорят по-русски. Об этом он якобы заявил в ходе частной беседы с лидерами саммита G7 в Канаде.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что президент США Дональд Трамп не считает Крым российским.   

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что политика Вашингтона в отношении Крыма остается неизменной.

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