КНДР увеличивает производство ядерного оружия, - разведка США

Эта информация противоречит громким заявлениям Трампа о том, что "северокорейской ядерной угрозы больше не существует"

В последние месяцы Северная Корея увеличила производство ядерного топлива на некоторых секретных объектах.



Об этом сообщили NBC News несколько аналитиков ЦРУ и других разведывательных органов на условиях анонимности.



Они опасаются, что Ким Чен Ын намерен скрыть эти объекты, делая вид, что сохраняет договоренность с президентом США Дональдом Трампом, и пытаясь обманом добиться от американцев еще больших уступок.

"Работа [КНДР по созданию ядерного оружия] продолжается, чтобы обмануть нас и по количеству объектов, и по количеству оружия, и по количеству ракет", - сообщил один из собеседников издания.



Эта информация противоречит громким заявлениям Трампа о том, что "северокорейской ядерной угрозы больше не существует". Белый дом отказался дать комментарии NBC.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Примерно на протяжении получасу лидеры беседовали тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем началась встреча в расширенном формате, за которой последует деловой ланч.

Во время переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации. Тем не менее, Трамп пообещал прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.