Путин пытается дать Трампу повод хвастаться сделкой, - СМИ

Москва и Вашингтон ведут интенсивные переговоры, чтобы заключить хотя бы одну сделку, которая позволила бы президенту США Дональду Трампу представить саммит с главой РФ Владимиром Путиным как триумф, который оправдывает шаги по восстановлению американо-российских отношений.

Об этом пишет Bloomberg.

Главной темой встречи лидеров 16 июля в Хельсинки является роль Ирана в Сирии. Москва одновременно ведет переговоры с Тегераном, чтобы тот вывел войска с занятых территорий в Сирии, куда должны зайти войска, лояльные президенту Сирии Башару Асаду.

Путин дал свое принципиальное согласие на американские и израильские требования, чтобы иранские войска покинули южную Сирию, заявили агентству два советника Кремля.

Изучив встречу Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, во время которой он объявил о неожиданной остановке американских военных учений с Южной Кореей, Путин решил, что ему нужно вести переговоры с главой США лично, сказал высокопоставленный чиновник, не вдаваясь в подробности. Лидеры двух стран могут встретиться без помощников, как это сделали Трамп и Ким в Сингапуре, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Посол США в России Джон Хантсман подтвердил планы встречи один на один, заявив, что Трамп пойдет на встречу со своими "широко открытыми глазами" относительно намерений Путина.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля.