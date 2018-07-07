На военной базе Борча уезда Кэлэраш разбился самолет Миг-21 Lancer ВВС Румынии.



Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Министерство национальной обороны страны.



Отмечается, что пилот успел катапультироваться, однако впоследствии он погиб.





По словам свидетелей, пилот, возможно, пытался избежать столкновения с толпой: самолет упал на соседнем поле и взорвался.

На месте крушения работают спасательные службы.

Известно также, что самолет участвовал в показательных выступлениях в рамках традиционного Дня открытых дверей.



После ЧП мероприятия были приостановлены, а тысячи зрителей были эвакуированы с территории военной базы.

Напомним, в мае самолет, следовавший из Киева в Грецию, совершил вынужденную посадку.