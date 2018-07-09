Ученые одели бочки в шкуры и доказали, что окрас зебр не имеет охлаждающего эффекта

Венгерские биологи экспериментально доказали, что зебры не используют свой черно-белый окрас для терморегуляции. Об этом пишет N+1 со ссылкой Scientific Reports.

Ученые в течение нескольких месяцев измеряли температуру бочек с водой, обернутых шкурами разных парнокопытных. Оказалось, что полосатая шкура зебры охлаждает не так хорошо, как серая и белая коровья шкура, и, скорее всего, средством терморегуляции не служит.

Термография показала, что самыми холодными оказались поверхности бочек, покрытых белой и серой коровьими шкурами, а самой горячей — бочка, покрытая черной коровьей шкурой. Тепло на поверхности бочек, покрытых искусственной и натуральной шкурой зебры, было равномерно распределено между черными и белыми полосками. Распределение температуры на поверхности обернутых в зебровую (как искусственную, так и натуральную) шкуру бочек было примерно равно температуре тела настоящей зебры: ее также оценили с помощью термографии.

Анализ температуры воды внутри бочки в особо жаркие дни (при температуре выше 25 градусов Цельсия) показал, что белые и серые коровьи шкуры охлаждают воду в бочках лучше всего — и только затем следует шкура настоящей и искусственной зебры

Под воздействием солнечного света черные полосы на теле зебры становятся теплее, а белые — наоборот, холоднее. При повышении силы ветра контраст температур сильно повышается: гипотеза о свойствах терморегуляции шкуры зебры, поэтому, основывается на том, что охлаждение происходит за счет соприкосновения восходящих (со стороны теплых черных полосок) и нисходящих (со стороны белых полосок) потоков воздуха. Полученные экспериментальные данные говорят о том, что использование зебрами полосок для терморегуляции не так эффективно, как одноцветная серая или белая коровья шкура: поэтому происхождение полосок, скорее всего, не связано с необходимостью в охлаждении тела зебры.

Зебры получили свой окрас благодаря потере пигмента в определенных областях своего покрова: именно поэтому они не белые в черную полоску, а черные — в белую. Необходимость полосок с точки зрения эволюционной биологии объясняется четырьмя основными гипотезами. Основная гипотеза заключается в том, что поляризация света, меняющаяся при отражении от полосок разного цвета, "ослепляет" насекомых — слепней и мух цеце. Вторая гипотеза также отмечает камуфляжные свойства окраса: предполагается, что полоски мешают хищникам распознать форму животного. Первую гипотезу подтвердили, проследив корреляцию между укусами насекомых и расположением полосок на теле зебры. Для второй гипотезы существует опровержение: хищники могут различить зебру уже на расстоянии, достаточном для того, чтобы можно было определить жертву по запаху (камуфляжные свойства окраса, поэтому, бесполезны).

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