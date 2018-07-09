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Главная » Мир » Детей, застрявших в тайской пещере, помогают спасать украинские дайверы

Детей, застрявших в тайской пещере, помогают спасать украинские дайверы

Детей, застрявших в тайской пещере, помогают спасать украинские дайверы
Фото facebook.com/pavloklimkin.ua

Украинцы пришли на помощь с первых дней операции

09.07.18 2139
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Украинские дайверы присоединились к спасательной операции детей в частично затопленной пещере в Таиланде.

Об этом в своем Facebook написал Павел Климкин.

"Тревожно наблюдаю за спасательной операцией 12-ти юных футболистов и их тренера в Таиланде. Важно, что украинские дайверы пришли на помощь с первых дней спасательной операции. Ибо нет ничего ценнее человеческой жизни", - сообщил Климкин. 

Ранее стало известно, что из затопленной пещеры в Таиланде смогли достать восьмого ребенка.

Еще четыре мальчика и тренер остаются под землей.

Напомним, в Таиланде погиб дайвер, который участвовал в операции по спасению 12 подростков и их футбольного тренера из затопленной пещеры.

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