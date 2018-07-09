Детей, застрявших в тайской пещере, помогают спасать украинские дайверы

Украинские дайверы присоединились к спасательной операции детей в частично затопленной пещере в Таиланде.
Об этом в своем Facebook написал Павел Климкин.
"Тревожно наблюдаю за спасательной операцией 12-ти юных футболистов и их тренера в Таиланде. Важно, что украинские дайверы пришли на помощь с первых дней спасательной операции. Ибо нет ничего ценнее человеческой жизни", - сообщил Климкин.
Ранее стало известно, что из затопленной пещеры в Таиланде смогли достать восьмого ребенка.
Еще четыре мальчика и тренер остаются под землей.
Напомним, в Таиланде погиб дайвер, который участвовал в операции по спасению 12 подростков и их футбольного тренера из затопленной пещеры.