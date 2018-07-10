Польские копы отказываются штрафовать нарушителей

Польские дорожные полицейские 10 июля отказались штрафовать водителей за незначительные нарушения правил дорожного движения, ограничиваясь предупреждениями.

Это так называемая "итальянская" забастовка, пишет Do Rzeczy.

Полицейские требуют увеличения заработной платы на 650 злотых, возвращения к возможности досрочного выхода на пенсию, полной оплаты за сверхурочную работу и выплат в течение первых 30 дней заболевания.

"Если мы не сможем достичь соглашения, мы не выберемся из того пути, на который стали. Сигнал ясен - во время голосования, в котором приняли участие 30 000 полицейских, 99% проголосовали за проведение акции протеста", - заявил председатель полицейского профсоюза Рафал Янковский.

"Существует ситуация, когда я, как руководитель полицейских профсоюзов, стараюсь смягчить настроения полиции, с тем чтобы можно было подойти к этому вопросу с умом и вести переговоры с министерством", - добавил он.

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Напомним, в Украине Кабинет министров расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина.