Трамп: Путин не враг и не друг, он – конкурент

Глава Белого Дома считает, что встреча с российским президентом будет проще остальных

Президент США Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина соперником. Об этом он заявил перед отправлением в Европу, сообщает The Washington Post.

Трамп отметил, что "не может сейчас сказать" является Путин другом или врагом, и добавил, что считает его "конкурентом".

"Я думаю, что ладить с Россией, ладить с Китаем, ладить с другими – это хорошо, а не плохо", - отметил Трамп.

По словам Трампа, встреча с Путиным, вероятно, будет самой простой из запланированных.

"Я думаю, Путин будет проще их всех", - сказал президент США.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля.