Врачи в Таиланде рассказали о состоянии здоровья спасенных из пещеры детей

Врачи считают хорошим состояние здоровья 12 детей и их футбольного тренера, спасенных из пещеры в Таиланде.



Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения страны, передает South China Morning Post.



По его словам, в среднем каждый из них за 2,5 недели под землей потерял по 2 килограмма. Только у одного из спасенных - из последней группы, поднятой на поверхность, - нашли легочную инфекцию. При этом всех вакцинировали от бешенства и столбняка.

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В Минздраве также отметили, что на сегодняшний день ни у кого из детей не проявляются признаки стресса. Тем не менее врачи будут наблюдать за их психическим состоянием не менее полугода, потому как посттравматические расстройства могут проявиться позднее. Специалисты указывают, что через некоторое время после позитивных эмоций от спасения на человека могут буквально нахлынуть неприятные воспоминания.



Ожидается, что дети проведут в больнице еще около недели.

Напомним, 23 июня группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер исчезли в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Более тысячи человек, в том числе армия, полиция, волонтеры и специалисты из разных стран, участвовали в поисковой операции.

2 июля их нашли британские дайверы.

8 июля стартовала эвакуация детей. В результате первого этапа операции были спасены четверо детей. 9 июля эвакуировали еще двоих.

10 июля в Таиланде спасли всех детей и их тренера из затопленной пещеры.