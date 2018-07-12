Трамп будет говорить с Путиным об Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет говорить об Украине, сообщает VOA.

Об этом Трамп заявил на брифинге в Брюсселе.

"Я буду встречаться с президентом Путиным и будем говорить о Сирии. Я буду говорить о вмешательстве в выборы, я буду снова задавать этот вопрос. Мы будем говорить об Украине. Это очень интересно, услышать от него, что он мне скажет", - заявил Трамп.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отменил двусторонние встречи в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенные на 12 июля, но переговоры с Петром Порошенко ему удалось провести.

"Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере", - рассказал СМИ источник в АП. Другой собеседник отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина соперником