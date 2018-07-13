Гигантский айсберг вплотную подошел к селу Иннаарсуит на северо-западе Гренландии, вызвав панику среди местных жителей. Об этом сообщает CBC News.
Жители села напуганы тем, что айсберг, который прекратил дрейфовать и застрял на дне, начнет таять и от него будут отламываться глыбы льда, которые при падении в воду будут создавать волны, способные затопить их дома. Подобный инцидент уже произошел во вторник.
"Здесь 180 жителей, и мы очень обеспокоены и боимся", - сказал глава сельсовета Карл Петерсен.
Еще одна проблема заключается в том, что местная электростанция находится недалеко от океана, и крупные волны могут ее уничтожить.
Таяние айсберга могут ускорить дожди, которые прогнозируют на ближайшее время, но местные жители надеются, что сильный ветер отнесет его подальше от их домов.
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Пока же местные власти объявили чрезвычайное положение и перебраться выше по склону, на котором расположено село. Экстренные службы Гренландии внимательно следят за айсбергом, а у берега стоит корабль Датского королевского флота.
Ранее ученые опубликовали масштабное исследование, посвященное таянью ледников в Антарктиде. Они выяснили, что за минувшие 25 лет континент потерял 2,7 триллиона тонн льда, что привело к повышению уровня моря на 8 миллиметров.