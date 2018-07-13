Местные жители опасаются, что их может захлеснуть цунами

Гигантский айсберг вплотную подошел к селу Иннаарсуит на северо-западе Гренландии, вызвав панику среди местных жителей. Об этом сообщает CBC News.

Жители села напуганы тем, что айсберг, который прекратил дрейфовать и застрял на дне, начнет таять и от него будут отламываться глыбы льда, которые при падении в воду будут создавать волны, способные затопить их дома. Подобный инцидент уже произошел во вторник.

"Здесь 180 жителей, и мы очень обеспокоены и боимся", - сказал глава сельсовета Карл Петерсен.

Еще одна проблема заключается в том, что местная электростанция находится недалеко от океана, и крупные волны могут ее уничтожить.

Таяние айсберга могут ускорить дожди, которые прогнозируют на ближайшее время, но местные жители надеются, что сильный ветер отнесет его подальше от их домов.

Пока же местные власти объявили чрезвычайное положение и перебраться выше по склону, на котором расположено село. Экстренные службы Гренландии внимательно следят за айсбергом, а у берега стоит корабль Датского королевского флота.

Ранее ученые опубликовали масштабное исследование, посвященное таянью ледников в Антарктиде. Они выяснили, что за минувшие 25 лет континент потерял 2,7 триллиона тонн льда, что привело к повышению уровня моря на 8 миллиметров.