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Главная » Мир » Фото На юге Англии участились загадочные мини-землетрясения
<span class="label red">Фото</span> На юге Англии участились загадочные мини-землетрясения
Фото: BGS

Фото На юге Англии участились загадочные мини-землетрясения

За четыре месяца в графстве Суррей зафиксировано десять подземных толчков

19.07.18 220
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В среду, 18 июля, в графстве Суррей на юге Англии были зафиксированы два землетрясения всего за 10 часов, ставших последними в серии таинственных толчков, которые периодически случаются в регионе с апреля. Об этом пишет Independent.

Первый толчок произошел около городка Доркинг в 4 часа утра по местному времени. Его силу оценили в 1,7 баллов. В 13:33 Британская геологическая служба зафиксировала второе, более сильное землетрясение в том же регионе, которое оценили в 2-3 балла. 

Местные жители рассказали, что их дома "тряслись секунду или две".  

Вчерашние толчки стали девятым и десятым землетрясением в Суррее с начала апреля. Тремор ощущался в Ньюгейте, Доркинге, Хорли и Чарльвуде в Суррее, а также в Кроули и Хоршеме в Западном Сассексе. До этого последнее землетрясение в регионе произошло еще 50 лет назад.

Эксперты до сих пор не знают, что вызывает подземные толчки. Однако местные жители считают, что их вызывает буровые работы нефтяных компаний.

Геологи пока не подтверждают эту версию.

"Мы не можем категорически сказать, связаны ли эти землетрясения с разведкой или добычей углеводородов, главным образом из-за неопределенности в наших оценках эпицентров землетрясений и особенно глубин", - заявили в Британской геологической службе.

С целью установить причину землетрясений геологи устанавливают дополнительные сейсмологические станции.

Протесты в Суррее против нефтяных компаний / Фото: independent.co.uk

Напомним, институт геологических и атмосферных исследований Мексики зафиксировал искусственное землетрясение в столице страны во время матча национальной сборной с командой Германии на Чемпионате мира по футболу. 

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