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Главная » Мир » Экс-президента Южной Кореи приговорили еще к восьми годам тюрьмы

Экс-президента Южной Кореи приговорили еще к восьми годам тюрьмы

Экс-президента Южной Кореи приговорили еще к восьми годам тюрьмы
Фото с сайта rg.ru

Пак Кын Хе обязали выплатить 3,3 млрд корейских вон

20.07.18 110
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Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к восьми годам заключения за вмешательство в выборы и незаконное получение средств от Службы национальной разведки.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Также Пак Кын Хе обязали выплатить 3,3 млрд корейских вон ($2,9 млн).

В свою очередь прокуратура в рамках этого дела запрашивала для экс-президента заключение сроком 15 лет.

В апреле 2018 года суд приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы и штрафу в 18 млрд вон (около $17,5 млн). Суд поддержал большую часть предъявленных Пак Кын Хе обвинений, в том числе в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью.

Прокуратура Южной Кореи требовала для экс-президента 30 лет заключения. В свою очередь Пак Кын Хе все обвинения в свой адрес отвергала.

Напомним, хакеры из КНДР украли в Южной Корее криптовалюту на миллиарды вон.

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